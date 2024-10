Ultime Notizie Roma del 11-10-2024 ore 18:10 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Il maestro Giuliano Ferrigno Esterina primo piano dispari oggi di Israele contro la missione unifil e feriti due cingalesi uno è grave durissime le reazioni internazionali già dopo l’attacco israeliano contro le basi dei caschi blu nel sud del Libano anche la ropa condanna and ride quando una missione di pace delle Nazioni Unite il responsabile Non è accettabile ha detto il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel Andrea tenenti portavoce della missione unifil scrive venti quotidiani avevamo già avuto avvisaglie il ministro Crosetto ha convocato l’ambasciatore italiano lo prendiamo ordini da Israele ha detto il titolare della Difesa mentre invece prendo il tagliando incalza Israele Sì scusi non viene la notte su Beirut almeno 22 morti e 117 feriti la situazione l’Iban è sempre più drammatica l’esercito italiano ha poi ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 11-10-2024 ore 18:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Il maestro Giuliano Ferrigno Esterina primo piano dispari oggi di Israele contro la missione unifil e feriti due cingalesi uno è grave durissime le reazioni internazionali già dopo l’attacco israeliano contro le basi dei caschi blu nel sud del Libano anche la ropa condanna and ride quando una missione di pace delle Nazioni Unite il responsabile Non è accettabile ha detto il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel Andrea tenenti portavoce della missione unifil scrive venti quotidiani avevamo già avuto avvisaglie il ministro Crosetto ha convocato l’ambasciatore italiano lo prendiamo ordini da Israele ha detto il titolare della Difesa mentre invece prendo il tagliando incalza Israele Sì scusi non viene la notte su Beirut almeno 22 morti e 117 feriti la situazione l’Iban è sempre più drammatica l’esercito italiano ha poi ...

