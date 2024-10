Tesla presenta il Robotaxi: l'auto del futuro senza conducente (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ha due porte che si aprono come ali, la carrozzeria satinata, il design compatto; non ha volante né pedali: è l’ auto senza conducente che l'amministratore delegato di Tesla , Elon Musk, ha presentato in un evento promesso da due anni e finalmente organizzato in serata a Los Angeles (le 5 di mattina in Italia). Musk è arrivato sul palco a bordo di uno dei 50 Robotaxi che scorrazzavano tra le scenografie Feedpress.me - Tesla presenta il Robotaxi: l'auto del futuro senza conducente Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ha due porte che si aprono come ali, la carrozzeria satinata, il design compatto; non ha volante né pedali: è l’che l'amministratore delegato di, Elon Musk, hato in un evento promesso da due anni e finalmente organizzato in serata a Los Angeles (le 5 di mattina in Italia). Musk è arrivato sul palco a bordo di uno dei 50che scorrazzavano tra le scenografie

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cina : Gigafactory Tesla a Shanghai raggiunge traguardo di 3 mln auto prodotte - A maggio, l’azienda statunitense ha iniziato i lavori per la costruzione di un mega stabilimento a Shanghai per la produzione delle batterie ad accumulo di energia Megapack. (Xin) Agenzia Xinhua. La fabbrica ha prodotto il suo primo milione di auto in oltre 30 mesi, mentre ci sono voluti circa 13 mesi per passare da una produzione di 2 milioni a una di 3, secondo l’azienda. (Romadailynews.it)

Elon Musk svela Tesla Cybercab - un’auto dove non servono più gli umani : manca addirittura il volante - Cybercab è il nuovo progetto di Tesla: è un'auto elettrica a guida completamente autonoma. L'intervento dell'uomo non solo non è richiesto ma non è nemmeno previsto. Cybercab dovrebbe entrare in produzione tra il 2026 e il 2027.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Tesla Cybercab : il futuro dei taxi è autonomo e firmato Musk - 000 Autonomia: non specificata, ma presumibilmente elevata Ricarica: sistema induttivo wireless, senza necessità di cavi Produzione: prevista per il 2026 Velocità massima: non dichiarata Un progetto ambizioso con molte sfide Elon Musk ha dichiarato che il Cybercab "aggiungerà trilioni al valore di mercato di Tesla". (Quotidiano.net)