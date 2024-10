Tesla Cybercab: il futuro dei taxi è autonomo e firmato Musk (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tesla ha finalmente svelato il suo tanto atteso taxi a guida autonoma, il Cybercab, durante l'evento "We, Robot" tenutosi a Los Angeles. Questo veicolo futuristico promette di rivoluzionare il trasporto urbano, ma solleva anche importanti questioni sulla sicurezza e la regolamentazione dei veicoli autonomi. Design futuristico e tecnologia all'avanguardia Il Cybercab si presenta con un design audace e futuristico, chiaramente ispirato al controverso Cybertruck. Le linee squadrate e i materiali high-tech conferiscono al veicolo un aspetto decisamente avveniristico. L'interno, privo di volante e pedali, offre spazio per due passeggeri in un ambiente che ricorda più un salotto mobile che un'auto tradizionale.La vera rivoluzione sta però nella tecnologia di guida autonoma. Quotidiano.net - Tesla Cybercab: il futuro dei taxi è autonomo e firmato Musk Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024)ha finalmente svelato il suo tanto attesoa guida autonoma, il, durante l'evento "We, Robot" tenutosi a Los Angeles. Questo veicolo futuristico promette di rivoluzionare il trasporto urbano, ma solleva anche importanti questioni sulla sicurezza e la regolamentazione dei veicoli autonomi. Design futuristico e tecnologia all'avanguardia Ilsi presenta con un design audace e futuristico, chiaramente ispirato al controverso Cybertruck. Le linee squadrate e i materiali high-tech conferiscono al veicolo un aspetto decisamente avveniristico. L'interno, privo di volante e pedali, offre spazio per due passeggeri in un ambiente che ricorda più un salotto mobile che un'auto tradizionale.La vera rivoluzione sta però nella tecnologia di guida autonoma.

Tesla - il futuro è qui. Ecco il robotaxi a guida autonoma Cybercab e la navetta Robovan - Cybercab sfrutterà unicamente il Full Self Driving, come le Tesla già attualmente su strada. Si ricarica in modalità wireless. Presentato anche Robovan, la navetta per gruppi numerosi.... Leggi tutto . (Dmove.it)

Elon Musk ha presentato a Los Angeles il Cybercab - il taxi senza conducente - “Probabilmente costerà meno di un’auto. Questa è la mia previsione a lungo termine”, ha azzardato, aggiungendo che Optimus “sarà in grado di fare qualsiasi cosa, dall’insegnante al babysitter, falciare il prato, fare la spesa, o semplicemente essere tuo amico”. Elon Musk ha presentato a Los Angeles il Cybercab, il taxi senza conducente di Tesla la cui produzione, secondo l’uomo d’affari, ... (Metropolitanmagazine.it)