Tar Fvg accoglie il ricorso gruppo Danieli contro Regione (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso presentato dal gruppo Danieli contro la Regione Fvg che si era rifiutata di consentire all'azienda di accedere alle liste dei 21.974 firmatari di una petizione presentata il 25 luglio 2023 al Consiglio regionale. Con la petizione erano state raccolte firme contro l'ipotesi di realizzare un impianto di Danieli a San Giorgio di Nogaro (Udine) con il colosso siderurgico ucraino Metinvest. Lo si apprende dall'avvocato Carlo Monai, legale dei Comitati "No acciaieria" promotori della petizione. "Il Tar ha accolto il ricorso della Danieli, pur compensando le spese", ha fatto sapere Monai. "La sentenza è appellabile al Consiglio di Stato entro tre mesi dalla pubblicazione o, se verrà notificata, entro 30 giorni dalla notifica", ha aggiunto il difensore dei Comitati. Quotidiano.net - Tar Fvg accoglie il ricorso gruppo Danieli contro Regione Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha accolto ilpresentato dallaFvg che si era rifiutata di consentire all'azienda di accedere alle liste dei 21.974 firmatari di una petizione presentata il 25 luglio 2023 al Consiglio regionale. Con la petizione erano state raccolte firmel'ipotesi di realizzare un impianto dia San Giorgio di Nogaro (Udine) con il colosso siderurgico ucraino Metinvest. Lo si apprende dall'avvocato Carlo Monai, legale dei Comitati "No acciaieria" promotori della petizione. "Il Tar ha accolto ildella, pur compensando le spese", ha fatto sapere Monai. "La sentenza è appellabile al Consiglio di Stato entro tre mesi dalla pubblicazione o, se verrà notificata, entro 30 giorni dalla notifica", ha aggiunto il difensore dei Comitati.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Condotta anti sindacale per la banca del gruppo Stellantis : la Filcams Cgil di Torino vince un ricorso - Condotta anti sindacale per la banca del gruppo Stellantis. È quanto ha stabilito il tribunale di Torino in relazione a una diffida avanzata dalla Filcams Cgil di Torino presentata nel marzo scorso. La controversia era relativa alla modalità di erogazione del premio di risultato ai dipendenti... (Torinotoday.it)

Giostre a largo Botteghelle - un gruppo di residenti fa ricorso al Tar - Le festività mariane 2024 sembrano non avere pace, è di mochi minuti fa la notizia, pubblicata sulla pagina Facebook del comitato Quartiere “Ferrovieri-Pescatori” la notizia che, “un gruppo di residenti della zona Largo Botteghelle ha avviato ricorso al Tar, chiedendo anche un provvedimento di... (Reggiotoday.it)