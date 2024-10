Svela la tua versione migliore: benvenuto nella Porta Magica. (Di venerdì 11 ottobre 2024) Andrea Delogu ci invita a varcare una soglia speciale, quella de “La Porta Magica”, il nuovo programma di Rai2 in onda dal 21 ottobre, dal lunedì al venerdì alle 17.00. Un appuntamento quotidiano che promette di trasformare vite e aprire nuovi orizzonti. Più che un format TV, “La Porta Magica” è un invito a credere nei propri sogni e a mettersi in gioco. Ma in che modo? Al centro dello show, ci sono persone comuni con desideri e sogni nel cassetto. Ognuno di loro porterà in studio una storia unica, un desiderio intimo di cambiamento. Che si tratti di superare una paura, di rinnovare la propria casa o di imparare una nuova abilità, il programma sarà il catalizzatore di un percorso di trasformazione profondo. 361magazine.com - Svela la tua versione migliore: benvenuto nella Porta Magica. Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Andrea Delogu ci invita a varcare una soglia speciale, quella de “La”, il nuovo programma di Rai2 in onda dal 21 ottobre, dal lunedì al venerdì alle 17.00. Un appuntamento quotidiano che promette di trasformare vite e aprire nuovi orizzonti. Più che un format TV, “La” è un invito a credere nei propri sogni e a mettersi in gioco. Ma in che modo? Al centro dello show, ci sono persone comuni con desideri e sogni nel cassetto. Ognuno di loro porterà in studio una storia unica, un desiderio intimo di cambiamento. Che si tratti di superare una paura, di rinnovare la propria casa o di imparare una nuova abilità, il programma sarà il catalizzatore di un percorso di trasformazione profondo.

