Stefano Tacconi difende la Juventus dagli arbitri | Basta rompere

L'ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi, si scaglia contro gli arbitri accusandoli di penalizzare sistematicamente la squadra bianconera. Le sue parole, forti e senza filtri, riaccendono il dibattito sulle decisioni arbitrali contro la Juve. Nelle ultime ore, Stefano Tacconi, storico ex portiere della Juventus, ha fatto scalpore con delle dichiarazioni polemiche sugli arbitri. Secondo Tacconi, la squadra torinese viene costantemente penalizzata da decisioni arbitrali sfavorevoli, e si dice stanco di vedere la sua vecchia squadra "bersagliata". Le parole di Tacconi sono state riportate in diversi media e hanno infiammato il dibattito tra i tifosi juventini e non solo.

