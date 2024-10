Sicurezza a Bologna, l’allarme del Sap: “Mancano auto alla polizia” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Bologna, 11 ottobre 2024 – I controlli del territorio sono la base per la prevenzione e la Sicurezza della città. Ma a Bologna, alle Volanti, "a fronte di almeno 20 vetture necessarie al buon andamento dell'Upgsp, ce ne sono appena sei o sette che possono essere realmente impiegate". A spiegarlo è Tonino Guglielmi, segretario del Sap che precisa come la stessa situazione si presenti anche "in riferimento al parco auto dei commissariati, dal momento che l'8 ottobre si è verificato lo stesso problema sul turno della mattina al commissariato Due Torri, dove l'attesa della vettura è durata circa due ore". Un problema che ha spinto il sindacato di polizia a chiedere al questore Antonio Sbordone "un impegno ad incrementare il numero delle vetture nel parco auto della Questura in quantità tale da porre fine a questi disservizi. Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza a Bologna, l’allarme del Sap: “Mancano auto alla polizia” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – I controlli del territorio sono la base per la prevenzione e ladella città. Ma a, alle Volanti, "a fronte di almeno 20 vetture necessarie al buon andamento dell'Upgsp, ce ne sono appena sei o sette che possono essere realmente impiegate". A spiegarlo è Tonino Guglielmi, segretario del Sap che precisa come la stessa situazione si presenti anche "in riferimento al parcodei commissariati, dal momento che l'8 ottobre si è verificato lo stesso problema sul turno della mattina al commissariato Due Torri, dove l'attesa della vettura è durata circa due ore". Un problema che ha spinto il sindacato dia chiedere al questore Antonio Sbordone "un impegno ad incrementare il numero delle vetture nel parcodella Questura in quantità tale da porre fine a questi disservizi.

