Si ribalta un camion con gru, caos a Torre Annunziata: treni sospesi sulla Napoli-Salerno (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un camion di grandi dimensioni, carico di una gru, è rovesciato questo pomeriggio vicino al passaggio a livello di via Castriota a Torre Annunziata, situata nella provincia di Napoli. La dinamica dell’incidente è ancora da definire. L’evento si è verificato in prossimità dei binari ferroviari, ma fortunatamente non sembrano esserci feriti o persone coinvolte. Tuttavia, Rete Ferroviaria Italiana ha sospeso il traffico dei treni sulla linea Napoli – Nocera – Salerno a causa della presenza del veicolo nel passaggio a livello. Rfi ha avvisato che ci saranno ritardi, modifiche e possibili cancellazioni nei programmi di viaggio.Leggi anche: Treviso, 14enne picchiato e rapinato da una baby gang per 70 centesimi Il sinistro è accaduto intorno alle 18:00 di oggi. Thesocialpost.it - Si ribalta un camion con gru, caos a Torre Annunziata: treni sospesi sulla Napoli-Salerno Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Undi grandi dimensioni, carico di una gru, è rovesciato questo pomeriggio vicino al passaggio a livello di via Castriota a, situata nella provincia di. La dinamica dell’incidente è ancora da definire. L’evento si è verificato in prossimità dei binari ferroviari, ma fortunatamente non sembrano esserci feriti o persone coinvolte. Tuttavia, Rete Ferroviaria Italiana ha sospeso il traffico deilinea– Nocera –a causa della presenza del veicolo nel passaggio a livello. Rfi ha avvisato che ci saranno ritardi, modifiche e possibili cancellazioni nei programmi di viaggio.Leggi anche: Treviso, 14enne picchiato e rapinato da una baby gang per 70 centesimi Il sinistro è accaduto intorno alle 18:00 di oggi.

