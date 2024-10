Biccy.it - Shaila Gatta ci ripensa e si sbilancia: la confessione molto privata su Javier

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuova esterna per la tronista del Grande Fratello. In questo primo mese nella casaha fatto un infinito tira e molla con i suoi corteggiatori: Lorenzo Spolverato conMartinez. Nei giorni scorsi però l’ex velina ha confessato al trio delle Non è la Rai chenon le smuove nulla, che è moscio e non le piace. Come se non bastasse mercoledì notte la ballerina parlando di Martinez ha detto: “Lui è buono, ma se il corpo mi porta da un’altra parte Lorenzo, io perché mi devo sforzare a stare con lui?“. L’esterna diMartinez. Ieri serasi sono appartati in giardino e lui si è sfogato: “Ho provato a guardarti con altri occhi, ma non ce la faccio. Nel senso che ancora mi crei un effetto strano. Non ti toglierò mai il saluto. Facevo anche delle cose per provare a piacerti e mi sono snaturato un po’.