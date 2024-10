Samb, nove gol nel test. Orsini costretto a uscire (Di venerdì 11 ottobre 2024) nove reti della Samb alla formazione juniores di Fabio Saggiomo nel classico test con la juniores al centro sportivo Orlando Marconi. A segno Zini, Battista, Moretti, Kerjota, Baldassi, Toure, Tataranni e D’Eramo. Il punteggio è stato rimpinguato anche da un autogol. Unici indisponibili Orfano e Fabbrini che salteranno anche il match di domenica con la Roma City. Da valiutare anche le condizioni fisiche del giovane portiere Tommaso Orsini uscito dal campo dopo pochi minuti a causa di un colpo subito in un’azione di gioco. In preallarme c’è il 2004 Semprini. Se l’ex Tolentino non ce la dovesse fare, Palladini dovrà rivedere l’assetto degli under. Con Bouah a sinistra al posto di Orfano, si apre il campo per l’utilizzo del 2006 Tataranni a destra. Ilrestodelcarlino.it - Samb, nove gol nel test. Orsini costretto a uscire Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)reti dellaalla formazione juniores di Fabio Saggiomo nel classicocon la juniores al centro sportivo Orlando Marconi. A segno Zini, Battista, Moretti, Kerjota, Baldassi, Toure, Tataranni e D’Eramo. Il punteggio è stato rimpinguato anche da un autogol. Unici indisponibili Orfano e Fabbrini che salteranno anche il match di domenica con la Roma City. Da valiutare anche le condizioni fisiche del giovane portiere Tommasouscito dal campo dopo pochi minuti a causa di un colpo subito in un’azione di gioco. In preallarme c’è il 2004 Semprini. Se l’ex Tolentino non ce la dovesse fare, Palladini dovrà rivedere l’assetto degli under. Con Bouah a sinistra al posto di Orfano, si apre il campo per l’utilizzo del 2006 Tataranni a destra.

