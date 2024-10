Riscoprire Olimpia, mitica giacca di Max Mara (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sinonimo di tradizione quanto di innovazione, classe ma anche praticità, Max Mara celebra la sua iconica giacca Olimpia con un’esperienza immersiva. L’installazione, chiamata The Max Mara Jacket Circle, ha aperto al pubblico a Milano, nello splendido scenario del Portrait in Corso Venezia 11, offrendo a tutti l’opportunità di scoprire i valori che hanno reso il brand un punto di riferimento nella moda. Attraverso la storia e il fascino di questo capo intramontabile. Un doppiopetto come quelli di una volta, ma dal piglio contemporaneo, che ha attratto a sè, per la serata inaugurale, diverse icone dello stile Max Mara, tra cui Kasia Smutniak e Isabella Ferrari. Aperta al pubblico fino al 20 ottobre, ecco tutti i dettagli dell’installazione e della sua protagonista. Amica.it - Riscoprire Olimpia, mitica giacca di Max Mara Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sinonimo di tradizione quanto di innovazione, classe ma anche praticità, Maxcelebra la sua iconicacon un’esperienza immersiva. L’installazione, chiamata The MaxJacket Circle, ha aperto al pubblico a Milano, nello splendido scenario del Portrait in Corso Venezia 11, offrendo a tutti l’opportunità di scoprire i valori che hanno reso il brand un punto di riferimento nella moda. Attraverso la storia e il fascino di questo capo intramontabile. Un doppiopetto come quelli di una volta, ma dal piglio contemporaneo, che ha attratto a sè, per la serata inaugurale, diverse icone dello stile Max, tra cui Kasia Smutniak e Isabella Ferrari. Aperta al pubblico fino al 20 ottobre, ecco tutti i dettagli dell’installazione e della sua protagonista.

