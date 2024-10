Rai: Boschi, 'maggioranza diserta per coprire la propria incapacità ' (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - “Un'altra diserzione della maggioranza, un altro affronto alle istituzioni. In Vigilanza Rai si consuma l'ennesimo atto di arroganza per coprire la propria incapacità. Siamo ai dilettanti allo sbaraglio”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, vicepresidente della commissione di vigilanza, commenta l'assenza degli esponenti di centrodestra alla plenaria della Commissione che doveva procedere all'elezione del presidente Rai. "Il dialogo con le opposizioni per le nomine di garanzia è un atto dovuto, non una concessione. La fuga, invece, è solo la certificazione del disprezzo del confronto e di un'idea delle istituzioni al proprio servizio ”, conclude. Liberoquotidiano.it - Rai: Boschi, 'maggioranza diserta per coprire la propria incapacità ' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - “Un'altra diserzione della, un altro affronto alle istituzioni. In Vigilanza Rai si consuma l'ennesimo atto di arroganza perla. Siamo ai dilettanti allo sbaraglio”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena, vicepresidente della commissione di vigilanza, commenta l'assenza degli esponenti di centrodestra alla plenaria della Commissione che doveva procedere all'elezione del presidente Rai. "Il dialogo con le opposizioni per le nomine di garanzia è un atto dovuto, non una concessione. La fuga, invece, è solo la certificazione del disprezzo del confronto e di un'idea delle istituzioni al proprio servizio ”, conclude.

