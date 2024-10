Pechino Express, confermata un’ex gieffina nel cast mentre un altro è stato scartato: i nomi (Di venerdì 11 ottobre 2024) La nuova edizione di Pechino Express scalda i motori in vista della partenza di fine ottobre, dove appunto incominceranno le prime riprese. La messa in onda avverrà invece a marzo come da tradizione su Sky Uno. Tutte le trattative con i prossimi viaggiatori sono state ultimate e a breve verrà svelato l’intero cast sulla pagina ufficiale del reality. Tuttavia, qualche nome sembra già emergere, e Alessandro Rosica, esperto di televisione, afferma che ci sarà Giaele De Donà, ex concorrente del Grande Fratello. scartato invece Edoardo Donnamaria, altro ex gieffino. Pechino Express: Giaele De Donà nel cast della nuova edizione Manca ormai pochissimo alla partenza della nuova edizione di Pechino Express, la quale darà il via alle riprese a fine ottobre e debutterà poi su Sky Uno a marzo. Anticipazionitv.it - Pechino Express, confermata un’ex gieffina nel cast mentre un altro è stato scartato: i nomi Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La nuova edizione discalda i motori in vista della partenza di fine ottobre, dove appunto incominceranno le prime riprese. La messa in onda avverrà invece a marzo come da tradizione su Sky Uno. Tutte le trattative con i prossimi viaggiatori sono state ultimate e a breve verrà svelato l’interosulla pagina ufficiale del reality. Tuttavia, qualche nome sembra già emergere, e Alessandro Rosica, esperto di televisione, afferma che ci sarà Giaele De Donà, ex concorrente del Grande Fratello.invece Edoardo Donnamaria,ex gieffino.: Giaele De Donà neldella nuova edizione Manca ormai pochissimo alla partenza della nuova edizione di, la quale darà il via alle riprese a fine ottobre e debutterà poi su Sky Uno a marzo.

