Lapresse.it - Parasecolo (Open Fiber): “Vogliamo favorire transizione digitale piccoli Comuni, nell’ottica della sostenibilità”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Innovazione. Questi i temi al centro del panel ‘Digitalizzazione e innovazione per città sempre più smart’ svoltosi nell’ambitododicesima edizione del SaloneCSR e dell’innovazione sociale all’Università Bocconi di Milano. “Il nostro obiettivo è dare alle pubbliche amministrazioni la fotografia statica e dinamica del proprio territorio, generando un’innovazione del modello gestionale urbano anche per iborghi“, sottolinea Francesca, Head of Network Engineering and Innovation di, che con la piattaforma ‘Borgo’ sta progettando soluzioni per innovare in maniera sostenibile l’ambientedelle migliaia deie deiborghi d’Italia, grazie alle potenzialità offerte dalla rete in fibra ottica FTTH (-To-The-Home).