Napoli, la scelta di Conte è chiara: c’è una sorpresa (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il grande avvio di stagione del Napoli di Antonio Conte non lascia dubbi: le scelte del tecnico leccese sono chiare ma c’è una sorpresa. Dopo una stagione disastrosa sotto ogni punto di vista giocata con il tricolore cucito sul petto, neanche l’arrivo di Antonio Conte avrebbe fatto mai pensare ad un avvio di campionato così. Dopo il brutto passo falso alla prima giornata contro il Verona, che aveva fatto rivivere ai tifosi i fantasmi dello scorso anno, la squadra allenata dal tecnico leccese ha subito voltato pagina, mettendo a segno cinque vittorie ed un pareggio nelle altre sei giornate. Punti che hanno permesso al Napoli di guardare tutti dall’alto durante questa sosta delle nazionali, con l’obiettivo di continuare a crescere e di migliorare ulteriormente. Anche all’interno del gruppo squadra si percepisce una maggiore voglia di raggiungere grandi obiettivi. Spazionapoli.it - Napoli, la scelta di Conte è chiara: c’è una sorpresa Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il grande avvio di stagione deldi Antonionon lascia dubbi: le scelte del tecnico leccese sono chiare ma c’è una sorpresa. Dopo una stagione disastrosa sotto ogni punto di vista giocata con il tricolore cucito sul petto, neanche l’arrivo di Antonioavrebbe fatto mai pensare ad un avvio di campionato così. Dopo il brutto passo falso alla prima giornata contro il Verona, che aveva fatto rivivere ai tifosi i fantasmi dello scorso anno, la squadra allenata dal tecnico leccese ha subito voltato pagina, mettendo a segno cinque vittorie ed un pareggio nelle altre sei giornate. Punti che hanno permesso aldi guardare tutti dall’alto durante questa sosta delle nazionali, con l’obiettivo di continuare a crescere e di migliorare ulteriormente. Anche all’interno del gruppo squadra si percepisce una maggiore voglia di raggiungere grandi obiettivi.

