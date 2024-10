Mohamed Al Fayed, altre 40 donne denunciano abusi sessuali (Di venerdì 11 ottobre 2024) Continua ad aumentare il numero di donne che hanno deciso di denunciare Mohamed Al Fayed, il defunto proprietario dei magazzini Harrods a Londra, di molestie e abusi sessuali dopo l’uscita del documentario della Bbc che aveva raccolto la testimonianza di sue ex dipendenti e collaboratrici. altre 40 hanno presentato infatti le proprie accuse alla polizia metropolitana, citando violenze che risalgono a un periodo fra il 1977 e il 2013. Solamente 24 ore prima invece l’emittente britannica aveva rivelato di aver raccolto le denunce di altre 65 persone, fino a un totale che ora si aggira attorno alle 250 vittime. «Dopo la trasmissione dell’inchiesta, gli investigatori hanno ricevuto numerose chiamate», ha spiegato il comandante Stephen Clayman in una nota. «Prevalentemente relative alle attività di Al Fayed, citano anche azioni di altri soggetti». Lettera43.it - Mohamed Al Fayed, altre 40 donne denunciano abusi sessuali Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Continua ad aumentare il numero diche hanno deciso di denunciareAl, il defunto proprietario dei magazzini Harrods a Londra, di molestie edopo l’uscita del documentario della Bbc che aveva raccolto la testimonianza di sue ex dipendenti e collaboratrici.40 hanno presentato infatti le proprie accuse alla polizia metropolitana, citando violenze che risalgono a un periodo fra il 1977 e il 2013. Solamente 24 ore prima invece l’emittente britannica aveva rivelato di aver raccolto le denunce di65 persone, fino a un totale che ora si aggira attorno alle 250 vittime. «Dopo la trasmissione dell’inchiesta, gli investigatori hanno ricevuto numerose chiamate», ha spiegato il comandante Stephen Clayman in una nota. «Prevalentemente relative alle attività di Al, citano anche azioni di altri soggetti».

