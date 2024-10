Modena, tutte le volte che ha saputo ragire (Di venerdì 11 ottobre 2024) La capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi. Oppure, in psicologia, la capcità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. Le due definizioni rispondono alla spiegazione del termine "resilienza", spesso sinonimo in questi anni dei cammini del Modena in alcuni momenti chiave delle stagioni "rivettiane". La squadra nata in serie C, con Attilio Tesser alla guida, fu la prima a mostrare questa caratteristica poi mantenuta fino ai giorni nostri e quella di Bisoli avrebbe un enorme bisogno di dimostrarla ancora una volta. Ilrestodelcarlino.it - Modena, tutte le volte che ha saputo ragire Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi. Oppure, in psicologia, la capcità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. Le due definizioni rispondono alla spiegazione del termine "resilienza", spesso sinonimo in questi anni dei cammini delin alcuni momenti chiave delle stagioni "rivettiane". La squadra nata in serie C, con Attilio Tesser alla guida, fu la prima a mostrare questa caratteristica poi mantenuta fino ai giorni nostri e quella di Bisoli avrebbe un enorme bisogno di dimostrarla ancora una volta.

