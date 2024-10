Meloni, Macron e Sanchez “indignati” per l’attacco di Israele a Unifil: “Grave violazione delle risoluzioni Onu” – Il comunicato (Di venerdì 11 ottobre 2024) Italia, Francia e Spagna hanno deciso di sollevare un coro unanime per denunciare gli attacchi ripetuti di Israele alla missione di pace Unifil al confine col Libano. Giorgia Meloni, Emmanuel Macron e Pedro Sanchez hanno fatto sentire la voce dei tre Paesi che, insieme all’Irlanda, contribuiscono alla missione delle Nazioni Unite con un comunicato con il quale hanno chiesto lo stop immediato agli attacchi di Tel Aviv. Nella dichiarazione siglata a margine del Med9 di Cipro, i tre leader hanno dichiarato di contare “sull’impegno di Israele per la sicurezza delle missioni Onu e bilaterali di mantenimento della pace in Libano, nonché delle organizzazioni internazionali attive nella regione”, esprimendo condanna e “indignazione” per quanto accaduto negli ultimi due giorni con gli attacchi ai caschi Blu che hanno provocato anche due feriti, di cui uno Grave. Ilfattoquotidiano.it - Meloni, Macron e Sanchez “indignati” per l’attacco di Israele a Unifil: “Grave violazione delle risoluzioni Onu” – Il comunicato Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Italia, Francia e Spagna hanno deciso di sollevare un coro unanime per denunciare gli attacchi ripetuti dialla missione di paceal confine col Libano. Giorgia, Emmanuele Pedrohanno fatto sentire la voce dei tre Paesi che, insieme all’Irlanda, contribuiscono alla missioneNazioni Unite con uncon il quale hanno chiesto lo stop immediato agli attacchi di Tel Aviv. Nella dichiarazione siglata a margine del Med9 di Cipro, i tre leader hanno dichiarato di contare “sull’impegno diper la sicurezzamissioni Onu e bilaterali di mantenimento della pace in Libano, nonchéorganizzazioni internazionali attive nella regione”, esprimendo condanna e “indignazione” per quanto accaduto negli ultimi due giorni con gli attacchi ai caschi Blu che hanno provocato anche due feriti, di cui uno

