L’Uragano Milton devasta la Florida almeno 15 i morti | ancora 26 milioni di persone senza elettricità

L’Uragano Milton devasta la Florida, almeno 15 i morti: ancora 2,6 milioni di persone senza elettricità (Di venerdì 11 ottobre 2024) È salito a 15 il bilancio dei morti del passaggio del devastante uragano Milton in Florida: almeno mille persone salvate, tra cui una mamma e i suoi 4 figli. ancora oltre 2,6 milioni di utenti senza elettricità. A St. Petersburg scoperchiato il tetto dello stadio a causa delle forti raffiche di vento. Fanpage.it - L’Uragano Milton devasta la Florida, almeno 15 i morti: ancora 2,6 milioni di persone senza elettricità Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) È salito a 15 il bilancio deidel passaggio delnte uraganoinmillesalvate, tra cui una mamma e i suoi 4 figli.oltre 2,6di utenti. A St. Petersburg scoperchiato il tetto dello stadio a causa delle forti raffiche di vento.

Tornado da brividi e onde record. L'uragano Milton devasta la Florida - Molti non possono rientrare nelle loro case. La Casa Bianca è rimasta costantemente mobilitata con l'homeland security che informava in tempo reale sia il presidente Biden che la vice Kamala Harris sull'avanzamento dell'uragano. La conta dei morti continua a salire di ora in ora dopo il passaggio dell'uragano Milton in Florida.

La Florida sommersa da Milton - tetti divelti e strade collassate - La tempesta tropicale Milton, formatasi il 5 ottobre al largo della penisola dello Yucatan, in Messico, ha toccato le coste della Florida alle 20.30 del 9 ottobre come uragano.

L'uragano Milton devasta la Florida : vittime e distruzione - Tuttavia, le operazioni di soccorso sono ostacolate dalle condizioni meteorologiche avverse e dalla difficoltà nel raggiungere alcune zone completamente isolate. L'arrivo di Milton Le previsioni meteo avevano annunciato che l'uragano Milton avrebbe colpito la costa orientale degli Stati Uniti, ma la sua intensità ha superato le aspettative.