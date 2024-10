Luna Rossa domina la seconda regata e vola in testa nelle semifinali di America’s Cup femminile! (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una Luna Rossa dominante nella seconda regata delle semifinali dell’edizione 2024 dell’America’s Cup femminile. L’equipaggio con Giulia Conti (timoniera), Margherita Porro (timoniera), Maria Giubilei (trimmer) e Giulia Fava (trimmer) ha fatto la differenza in questa giornata che è diventata improvvisamente soleggiata e ventilata a Barcellona (Spagna). Il comitato organizzatore ha tribolato non poco, avendo la priorità di chiudere la fase a gironi e partire immediatamente con le semifinali (quattro regate di flotta). Dopo il secondo posto di gara-1 alle spalle della Spagna, l’imbarcazione italiana ha fatto la differenza, trovando un’ottima partenza e nei fatti avendo sempre il pieno controllo della situazione. Poco spazio lasciato da Conti e compagne alle avversarie, interpretando alla perfezione tutte le fasi della regata e non dando mai alcun segnale alle rivali di alcun cedimento. Oasport.it - Luna Rossa domina la seconda regata e vola in testa nelle semifinali di America’s Cup femminile! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Unante nelladelledell’edizione 2024 dell’Cup. L’equipaggio con Giulia Conti (timoniera), Margherita Porro (timoniera), Maria Giubilei (trimmer) e Giulia Fava (trimmer) ha fatto la differenza in questa giornata che è diventata improvvisamente soleggiata e ventilata a Barcellona (Spagna). Il comitato organizzatore ha tribolato non poco, avendo la priorità di chiudere la fase a gironi e partire immediatamente con le(quattro regate di flotta). Dopo il secondo posto di gara-1 alle spalle della Spagna, l’imbarcazione italiana ha fatto la differenza, trovando un’ottima partenza e nei fatti avendo sempre il pieno controllo della situazione. Poco spazio lasciato da Conti e compagne alle avversarie, interpretando alla perfezione tutte le fasi dellae non dando mai alcun segnale alle rivali di alcun cedimento.

