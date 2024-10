Quotidiano.net - L’impegno del Centro contro le dipendenze. Dacia Maraini in visita

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Si è conclusa ladi(nella foto) alantidroga Villa-CRI, dove la scrittrice è arrivata anche per approfondire le tematiche dell’alternativa al carcere, dato che un terzo della popolazione carceraria mondiale ha dipendenza patologica da sostanze.Accolta dal fondatore Massimo Barra e dal presidente Gabriele Mori,ha dichiarato: "È la prima volta che vengo a Villaed ho trovato molto entusiasmo e voglia di cambiare la vita a chi è caduto nel dramma della droga e di tutte le altrepatologiche. Sono fermamente convinta che non si debbano criminalizzare gli utilizzatori di sostanze, né tantomeno incarcerarli, perché sono persone con una malattia che va curata in strutture come questa, non nelle carceri".