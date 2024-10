La vita privata di Carmen Di Pietro: il matrimonio con Sandro Paternostro, i figli e la scelta di non sposarsi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Carmen Di Pietro è una delle nuove concorrenti di Tale e Quale Show. Nel 1998 si sposò con il giornalista Sandro Paternostro. La loro storia fece molto discutere per la notevole differenza di età tra i due. Dopo la morte del marito ebbe una storia con Giuseppe Iannoni, con il quale ha avuto due figli: AlesSandro e Carmelina. Fanpage.it - La vita privata di Carmen Di Pietro: il matrimonio con Sandro Paternostro, i figli e la scelta di non sposarsi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)Diè una delle nuove concorrenti di Tale e Quale Show. Nel 1998 si sposò con il giornalista. La loro storia fece molto discutere per la notevole differenza di età tra i due. Dopo la morte del marito ebbe una storia con Giuseppe Iannoni, con il quale ha avuto due: Alese Carmelina.

