“La vita è un brivido che vola via”, dedicata a chi sgancia bombe creando distruzione (Di venerdì 11 ottobre 2024) ALBEROBELLO - "Questa frase era scritta su un trullo ad Alberobello: dovrebbe essere dedicata a chi, in questi giorni, schiaccia pulsanti e fa partire bombe creando morte e distruzione. La vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia." La foto con citazione di Vasco Rossi Lecceprima.it - “La vita è un brivido che vola via”, dedicata a chi sgancia bombe creando distruzione Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) ALBEROBELLO - "Questa frase era scritta su un trullo ad Alberobello: dovrebbe esserea chi, in questi giorni, schiaccia pulsanti e fa partiremorte e. Laè unchevia, è tutto un equilibrio sopra la follia." La foto con citazione di Vasco Rossi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"La vita è un brivido che vola via" - dedicata a chi sgancia bombe creando distruzione - La vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia. . " La foto con citazione di Vasco Rossi. ALBEROBELLO - "Questa frase era scritta su un trullo ad Alberobello: dovrebbe essere dedicata a chi, in questi giorni, schiaccia pulsanti e fa partire bombe creando morte e distruzione. (Lecceprima.it)

La Samb a Civitanova. Amichevole con brivido - Al 12’, l’ex Buonavoglia sciupa, ma sei minuti dopo gli ospiti passano in vantaggio: Cosignani atterra in area Baldassi, l’arbitro assegna il penalty e dagli undici metri Eusepi infila la sfera sotto al set. Ma al 38’, in area ospite ci sono tanti giocatori civitanovesi e così Riggioni può andare alla conclusione: nella mischia spunta la gamba di Bonvin, abile a deviare il tiro del compagno e ad ... (Ilrestodelcarlino.it)