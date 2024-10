Dilei.it - La maschera per capelli effetto specchio è virale e funziona davvero

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tutti sogniamoluminosi, lucidi e rimpolpati ma ora abbiamo una nuova alleata e. Non si tratta dell’ennesimo trattamento ”miracoloso” ma di unagiapponese dalle numerose proprietà nutrienti che regala alla chioma un aspetto sano ed extra shine: stiamo parlando della virilissimaperdel brand giapponese Shiseido Fino Premium Touch, ad oggi una delle più vendute su Amazon. Laha una consistenza ricca e gelatinosa che va ad agire in pochi minuti suisecchi e danneggiati. Lava a lavorare sull’idratazione e la riparazione del capello mentre, grazie alla sua capacità occlusiva, chiude e sigilla le cuticole. Proprio questo passaggio permette anche aipiù porosi e danneggiati di liberarsi dell’crespo per apparire disciplinati e luminosi per molti giorni.