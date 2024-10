Ilgiorno.it - La banda del tombino assalta quattro farmacie del Pavese: misero bottino ma danni per migliaia di euro

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Pavia – Un vero e proprio tour criminale pianificato dalladel. L’altra notte, dall’Oltrepò fino a Pavia, la gang ha messo a segnocolpi aidi altrettanteottenendo un magroma causandoperdi. In tutti ei casi infatti i malviventi hanno scagliato uncontro la vetrina per sfondarla in modo da ricavarsi uno spazio per accedere all’esercizio. La, composta forse da due persone, è entrata in azione all’1,30 di ieri colpendo la farmacia di via Vallone a Castelletto di Branduzzo. Dopo aver lanciato une sfondato la vetrina però, non sono riusciti ad entrare. È probabile che gli stessi autori del tentato furto si siano spostati poi a Cava Manara, alla farmacia Tre Re di via Togliatti, la strada che porta al ponte di Bressana.