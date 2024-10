Israele, Unifil colpito per errore in scontri con Hezbollah (Di venerdì 11 ottobre 2024) All'Idf è stato notificato che due peacekeeper dell'Unifil sono stati "inavvertitamente feriti durante i combattimenti dell'esercito contro Hezbollah" nel sud del Libano. Lo riferisce l'esercito israeliano esprimendo "profonda preoccupazione per incidenti di questo tipo". "L'Idf prende ogni precauzione per ridurre al minimo i danni ai civili e alle forze di pace. Dato il complesso e difficile ambiente operativo in cui Hezbollah usa strutture civili e Unifil come scudi, l'Idf continuerà a fare sforzi per mitigare il rischio che tali sfortunati incidenti si ripetano", aggiunge. Quotidiano.net - Israele, Unifil colpito per errore in scontri con Hezbollah Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) All'Idf è stato notificato che due peacekeeper dell'sono stati "inavvertitamente feriti durante i combattimenti dell'esercito contro" nel sud del Libano. Lo riferisce l'esercito israeliano esprimendo "profonda preoccupazione per incidenti di questo tipo". "L'Idf prende ogni precauzione per ridurre al minimo i danni ai civili e alle forze di pace. Dato il complesso e difficile ambiente operativo in cuiusa strutture civili ecome scudi, l'Idf continuerà a fare sforzi per mitigare il rischio che tali sfortunati incidenti si ripetano", aggiunge.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perché Israele attacca Unifil in Libano - E che è continuato anche oggi, aggravando il bilancio degli attacchi con altri due soldati cingalesi feriti. L'episodio a Naqura, nessun militare italiano ferito "Non è stato né un errore, né un incidente”, ha tuonato ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto, parlando di “atti ostili reiterati” che “potrebbero costituire crimini di guerra”. (Quotidiano.net)

Israele - l’ambasciata a Roma : “Agiamo in stretta collaborazione con Italia e Unifil - Lo afferma in una nota l'ambasciata israeliana a Roma dopo gli ultimi attacchi contro le postazioni di Unifil lungo […]. (Adnkronos) – "Israele agisce in modo trasparente e in stretta collaborazione con l'Italia e con le forze Unifil che operano sul campo, e si rammarica per qualsiasi danno alle Nazioni Unite e alle forze non coinvolte". (Periodicodaily.com)

Israele - l’ambasciata a Roma : “Agiamo in stretta collaborazione con Italia e Unifil - (Adnkronos) – "Israele agisce in modo trasparente e in stretta collaborazione con l'Italia e con le forze Unifil che operano sul campo, e si rammarica per qualsiasi danno alle Nazioni Unite e alle forze non coinvolte". . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Webmagazine24.it)