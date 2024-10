Incidente sul lavoro di Bogliasco: procura sequestra il cantiere (Di venerdì 11 ottobre 2024) La procura di Genova ha sequestrato il cantiere e il ponteggio su cui lavoravano i due operai che ieri pomeriggio sono rimasti feriti mentre potavano una palma nel giardino dell'hotel Flora, a Bogliasco. I due sono caduti dal ponteggio a un'altezza di circa dieci metri. Fortunatamente non hanno Genovatoday.it - Incidente sul lavoro di Bogliasco: procura sequestra il cantiere Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ladi Genova hato ile il ponteggio su cui lavoravano i due operai che ieri pomeriggio sono rimasti feriti mentre potavano una palma nel giardino dell'hotel Flora, a. I due sono caduti dal ponteggio a un'altezza di circa dieci metri. Fortunatamente non hanno

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente sul lavoro di Bogliasco: procura sequestra il cantiere - La procura di Genova ha sequestrato il cantiere e il ponteggio su cui lavoravano i due operai che ieri pomeriggio sono rimasti feriti mentre potavano una palma nel giardino dell'hotel Flora, a Boglias ... (genovatoday.it)

Drogata e violentata durante festa in spiaggia, soccorsa sotto choc la mattina dopo: indagini in corso - Una turista svizzera di 40 anni ha denunciato di essere stata drogata e violentata durante una festa in spiaggia a Bogliasco, in provincia di Genova ... (fanpage.it)

Turista svizzera denuncia violenze subite ad agosto in spiaggia a Bogliasco - Ai carabinieri la donna ha detto di essere stata avvicinata da alcuni giovani ed essere stata aggredita dopo aver consumato della droga ... (rainews.it)