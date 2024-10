In arrivo lunga Ottobrata con sole e temperature miti su tutta l’Italia 24 gradi in Campania

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Incone temperaturasuTorino, 11 ott (GEA) – Dopo i primi 10 giorni di ottobre all’insegna del maltempo, è intantocon una bellasu gran parte del Paese. Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, conferma la decisione di rimonta dell’alta pressione sulcon la cessazione delle forti piogge che hanno colpito soprattutto il Centro-Nord nella prima decade di ottobre. Nelle prossime ore avremo ancora qualche residuo addensamento specie sul Triveneto orientale, in Toscana e sul Basso Tirreno, accompagnato da locali piovaschi; per il resto il tempo sarà in deciso miglioramento ovunque.