Il Tar dice no al riconteggio Stoppati Baroncini e Fanucci

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La seconda sezione del Tar della Toscana ha respinto il ricorso presentato da Edoardoe rigettato quello avanzato da Lucacontro l’elezione a sindaco di Claudio Del Rosso. Non sarà così disposto undei voti. Finisce così il primo grado dei procedimenti nati in seguito alla contestazione di alcuni voti che avrebbero potuto ribaltare il risultato del primo e del secondo turno delle ultime elezioni amministrative.ha già annunciato che non presenterà appello al Consiglio di Stato, mentrevaluta insieme ai suoi avvocati cosa fare. Il sindaco Del Rosso, ieri mattina, ha ricevuto la notizia mentre stava tornando da Firenze, dove era andato per una questione del Comune. "Finora abbiamo sempre lavorato per la città – ha commentato – e continueremo a farlo.