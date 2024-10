Ilrestodelcarlino.it - Il Requiem di Mozart domenica in Certosa

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Al tempio di San Cristoforo dellava in scena il capolavoro della musica sacra di. Si tratta dellain re minore K626, che sarà protagonista del concerto che si terrà13 ottobre, con inizio alle 21. L’iniziativa è a cura del Coro Polifonico di Santo Spirito, diretto da Francesco Pinamonti, in collaborazione con l’orchestra sinfonica delle Terre Verdiane. Insieme eseguiranno l’ultimo lavoro di Wolfang Amadeus: ilK626 per soli, coro e orchestra. L’evento è promosso da Ferrara Tua e dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara ed è patrocinata dal Comune. L’ingresso all’evento è gratuito e darà a tutti la possibilità di vivere un’esperienza musicale intensa caratterizzata, fin dalle prime note, da un profondo senso di mistero.