I fratelli Menéndez, recensione: un documentario oggettivo che ripropone un caso ancora attuale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo Monsters: la storia di Lyle ed Erik Menéndez, il delitto che ha sconvolto l'America torna a riempire lo schermo di Netflix con un docu-film interessante dal titolo semplice e impattante: I fratelli Menéndez. La ricchezza e il quartiere di Beverly Hills; il luccichio accecante dell'apparenza e i mostri di abusi perpetrati e subiti da nascondere dentro armadi lussuosi. Nel 1989 il delitto Menéndez divenne subito un caso mediatico perché vivo di quella essenza drammatica che pare forgiata dall'inchiostro delle sceneggiature hollywoodiane. Ma, come sottolineato ne I fratelli Menéndez, nel mondo di Erik e Lyle non ci sono set, o armi finte: ma spari veri, sangue denso che cola, accuse da affrontare ed ergastoli da scontare. È un caso che sa di Hollywood e che da Hollywood sarà riletto, drammatizzato, forse a tratti falsato,

