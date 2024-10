Ilrestodelcarlino.it - Grillo: "Presto per parlare di scontri diretti"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) A quasi un mese dall’ufficializzazione del suo tesseramento, parola a Franco, difensore argentino classe 1999 in forza alla Maceratese. Già noto agli sportivi avendo militato nella Jesina nelle ultime due stagioni di Eccellenza,sta trovando spazio (da subentrato nelle ultime due gare di campionato, titolare in coppa a Chiesanuova) nella difesa a 3 che caratterizza il gioco di mister Possanzini. Le piace la filosofia di gioco dell’allenatore? Non è così comune in queste categorie "Sì mi piace. Penso sia bella anche per chi ci vede in tribuna, ma di sicuro a me piace avere possesso palla". E della città di Macerata che ne pensa? "Fino a settimane fa l’avevo vista Solo in pullman! Ora la sto conoscendo e devo dire che mi piace, è frizzante e dinamica con tutti gli universitari".