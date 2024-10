Ilfattoquotidiano.it - Giovanni De Carolis si ritira: è stato l’ultimo italiano a vincere un mondiale vero. ‘Match d’addio? Allenarmi per una festa non è per me’

(Di venerdì 11 ottobre 2024)il campionato del mondo in una delle quattro principali sigle della boxe si èto. A quarant’anni compiuti,Deha detto che può bastare così. Oltre alla cintura più prestigiosa versione Wba dei supermedi, ha nel suo curriculum anche un titolo nazionale e un intercontinentale Wbo. Insomma, a lasciare questo sport è un campione, che per fortuna rimarrà nell’ambiente, avendo da anni una sua palestra e più recentemente un Promotion che porta il suo nome. Non sarà facile trovare un suo erede sul ring. Ma un ragazzo in cui crede ciecamente c’è. Come sta vivendo queste ore? Trascorro le giornate normalmente, continuando a lavorare dalla mattina alla sera con i ragazzi che frequentano la mia palestra. Il prossimo 18 ottobre ci sarà a Roma la Boxing Night organizzata dalla DePromotions che vede Geografo-Rossetti come match principale.