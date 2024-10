George Baldock, difensore del Panathinaikos trovato morto in piscina. Nessuna aggressione, ma c’era una bottiglia di vodka vuota (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il mondo del calcio è sotto shock per la morte di George Baldock. Il difensore del Panathinaikos è stato trovato senza vita mercoledì sera nella piscina della sua casa di Glyfada, nel sud di Atene. Era il compleanno della figlia e la moglie, che vive in Inghilterra, lo aveva cercato per tutta la giornata senza ricevere mai risposta e per questo s’era rivolta al proprietario dell’abitazione in cui alloggiava il marito. A quel punto l’uomo, una volta chiamato dalla donna, non avendo a sua volta ottenuto risposta dal calciatore, sarebbe entrato nella villa trovando Baldock riverso nell’acqua della piscina. A quel punto sono intervenuti i soccorsi ma, per il difensore greco non c’è stato nulla da fare. Le cause del decesso sono ancora da chiarire, gli inquirenti hanno predisposto l’autopsia e prelevato le immagini delle telecamere di sicurezza. Ilnapolista.it - George Baldock, difensore del Panathinaikos trovato morto in piscina. Nessuna aggressione, ma c’era una bottiglia di vodka vuota Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il mondo del calcio è sotto shock per la morte di. Ildelè statosenza vita mercoledì sera nelladella sua casa di Glyfada, nel sud di Atene. Era il compleanno della figlia e la moglie, che vive in Inghilterra, lo aveva cercato per tutta la giornata senza ricevere mai risposta e per questo s’era rivolta al proprietario dell’abitazione in cui alloggiava il marito. A quel punto l’uomo, una volta chiamato dalla donna, non avendo a sua volta ottenuto risposta dal calciatore, sarebbe entrato nella villa trovandoriverso nell’acqua della. A quel punto sono intervenuti i soccorsi ma, per ilgreco non c’è stato nulla da fare. Le cause del decesso sono ancora da chiarire, gli inquirenti hanno predisposto l’autopsia e prelevato le immagini delle telecamere di sicurezza.

