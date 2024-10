Ilgiorno.it - Galleria San Martino allagata, Statale 36 chiusa: “Non dirigetevi verso Lecco'”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 –36per allagamento in. Ladel lago di Como e dello Spluga èin entrambe le direzione perché laSansi è. Per chi Chi proviene da nord ed è direttoMilano è stata istituita l'uscita obbligatoria aCentro. Quanti provengono da sud e sono direttie Colico invece devono uscire allo svincolo della SS 639 di Civate e Isella. Sul posto i tecnici di Anas stanno cercando di risolvere la situazione il prima possibile. Se possibile è però meglio lasciare la Superstrada agli svincoli precedenti per evitare di restare intrappolati in coda, come purtroppo è successo e sta succedendo a molti automobilisti.