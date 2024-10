Unlimitednews.it - Fossa delle Marianne: in Italia caso editoriale della biologa Schreiber

(Di venerdì 11 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Un libro da cui non ci si stacca” secondo il settimanale tedesco Die Zeit. “Una tragicomica buddy story, un perfetto mix tra romanzo di formazione e viaggio letterario” secondo il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sono solo duenumerose recensioni positive apparse sui principali media tedeschi per il romanzo(Marianengraben in lingua originale), opera primamarina Jasmin. Un romanzo che ha conquistato il pubblico tedesco, inserito tra i bestsellerrivista “Der Spiegel”.Mentre nei giorni scorsi si è svolta ad Amburgo la premiere del film tratto dal romanzo e diretto dalla regista Eileen Byrne, inè appena uscito il libro, distribuito da Edizioni Alphabeta Verlag – Edition Raetia di Bolzano.