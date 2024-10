It.newsner.com - Fidanzata di Keanu Reeves, 54, criticata per il suo abito

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Non saranno la coppia più appariscente, né la più controversa, né la più schietta e certamente non la più amante delle attenzioni, mae Alexandra Grant sono innegabilmente adorabili.e la sua compagna, 54 anni, fanno spesso notizia quando sfilano insieme su un tappeto rosso e, per la maggior parte, quasi tutto ciò che si dice di loro è positivo. Non sono i tipi che fanno cose disperate per generare scalpore, né sono colpevoli di giocare con le telecamere per ottenere una migliore pubblicità. No, la coppia ha qualcosa di innegabilmente concreto, una caratteristica molto rara nel mondo sfarzoso di Hollywood. Sono genuini e sembrano molto innamorati, quindi non c’è da stupirsi che la gente sia felice ogni volta che appaiono. Eppure, a quanto pare, nemmeno questo basta a fermare i critici.