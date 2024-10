Festival degli aquiloni a Cervia in autunno: al via Artevento (Di venerdì 11 ottobre 2024) Cervia (Ravenna), 11 ottobre 2024 – Al via oggi l’edizione autunnale di Artevento, il Festival Internazionale dell’Aquilone, che fino al 22 ottobre a Cervia celebra l’aquilone come patrimonio culturale immateriale dell’umanità attraverso un triplo appuntamento. Si comincia alle 10,30 con il primo volo di ’One sky one world - Festival degli aquiloni per la Pace’ sul lungomare D’Annunzio. Alle 18 al Magazzino del Sale Torre apre la mostra ’Il Giro del Mondo in 80 aquiloni–speciale Giappone’: inedita rassegna espositiva che celebra il gemellaggio con il Tako no Hakubutsukan – il Museo dell’Aquilone di Tokyo – e dedicata ad aquiloni giapponesi antichi e contemporanei. A rendere unica questa edizione è anche la recente acquisizione della collezione completa dell’aquilone Koryu, ossia di antica tradizione della Città di Nagoya, opera sublime di Masaaki Sato. Il Festival prosegue anche sabato. Ilrestodelcarlino.it - Festival degli aquiloni a Cervia in autunno: al via Artevento Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)(Ravenna), 11 ottobre 2024 – Al via oggi l’edizione autunnale di, ilInternazionale dell’Aquilone, che fino al 22 ottobre acelebra l’aquilone come patrimonio culturale immateriale dell’umanità attraverso un triplo appuntamento. Si comincia alle 10,30 con il primo volo di ’One sky one world -per la Pace’ sul lungomare D’Annunzio. Alle 18 al Magazzino del Sale Torre apre la mostra ’Il Giro del Mondo in 80–speciale Giappone’: inedita rassegna espositiva che celebra il gemellaggio con il Tako no Hakubutsukan – il Museo dell’Aquilone di Tokyo – e dedicata adgiapponesi antichi e contemporanei. A rendere unica questa edizione è anche la recente acquisizione della collezione completa dell’aquilone Koryu, ossia di antica tradizione della Città di Nagoya, opera sublime di Masaaki Sato. Ilprosegue anche sabato.

