Ferraioli (Verisure): “Csr parte integrante della strategia aziendale” (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – "La responsabilità sociale oggi non può essere trattata come un semplice add-on, ma deve essere parte integrante della strategia aziendale. Per noi, il primo passo è guardare alle apparenti contraddizioni non come ostacoli, ma come occasioni per innovare e dimostrare che è possibile unire valori solidi e performance economica, benessere individuale e successo Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – "La responsabilità sociale oggi non può essere trattata come un semplice add-on, ma deve essere. Per noi, il primo passo è guardare alle apparenti contraddizioni non come ostacoli, ma come occasioni per innovare e dimostrare che è possibile unire valori solidi e performance economica, benessere individuale e successo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Expo Wedding ospita le selezioni ufficiali di Miss Mondo : come partecipare - Sarà la fiera dell'Expo Wedding ad ospitare la selezione ufficiale per la Regione Calabria del concorso più antico e prestigioso al mondo: parliamo di “Miss Mondo” che farà tappa giovedi' 17 ottobre 2024 con inizio dell’evento alle ore 18 all'interno della fiera sposi. Una location innovativa... (Reggiotoday.it)

'Wom?n' - al via il progetto per nuove imprese femminili : come e quando partecipare - Grazie al programma di incubazione ideato da The Hub Bari, finanziato dal Fondo Impresa Femminile di Invitalia e alimentato grazie alla collaborazione tra Impact Hub Bari, SprintX e Puglia Women Lead, con il patrocinio della Regione Puglia – dipartimento Sviluppo Economico, nasce in Puglia, a... (Baritoday.it)

Concorso pubblico 2024 per 150 assistenti tecnici al ministero della Giustizia. Scopri come partecipare e i requisiti necessari : il bando - Il Decreto 18 settembre 2024 ha indetto un nuovo concorso pubblico per l'assunzione di 150 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato presso il Ministero della Giustizia , Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Questa è un’opportunità unica per entrare nel settore. . Concorso pubblico 2024 per 150 assistenti tecnici al ministero della Giustizia. (Gazzettadelsud.it)