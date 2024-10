Tvplay.it - “Dybala è FINITO”. “Si Fa MALE Anche Quando Fa le SCALE” ||| Roma, Dibattito in Live Con DI LIVIO

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Enrico Camelio ha attaccato Paulodefinendolo un giocatore: ilcon Diinsu TVPlay Paulonon ha iniziato al meglio la sua stagione con laed Enrico Camelio lo ha attaccato duramente, a ruota è arrivatoil commento di Angelo Disul momento di Pauloe delladi Juric. Accuse durissime nei confronti dell’argentino, che non è ancora una volta al meglio delle sue condizioni. Problemi che lo hanno accompagnato per tutta la carriera e che condizionanole scelte degli allenatori. Prima De Rossi e poi Juric, devono gestire il numero 10 giallorosso, che percepisce un ingaggio molto alto e che non ha ancora reso come il solito nel campionato. Dopo aver sfiorato l’Arabia,non ha saputo meritare la permanenza in Serie A nonostante le sue doti straordinarie. L'articolo “”.