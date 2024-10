Inter-news.it - Dumfries e quel rinnovo nel cassetto! Poi si ‘rivolge’ a Inzaghi – TS

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Denzelsi prepara a rinnovare con l’Inter, come confermato dallo stesso difensore direttamente dall’Olanda. Al contempo, si rivolge senza polemiche nei confronti di Simone. MANCA SOLO L’ANNUNCIO – Ildisi trova in uno dei cassetti della scrivania di Viale della Liberazione, basta solo invitare il giocatore in sede per firmare e annunciare il prolungamento di contratto dal 2025 al 2028. L’Inter esi sono detti nuovamente sì da almeno diverse settimane, mancano solamente le cose formali. L’olandese passerà da 2,5 milioni di euro a stagione a 4. Ieri lo stesso esterno nerazzurro, parlando in conferenza stampa insieme al suo CT Ronald Koeman alla vigilia di Ungheria-Olanda di Nations League, ha confermato appunto ilcon l’Inter. Ma al contempo, ha avanzato una richiesta direttamente a