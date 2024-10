Dove vedere in tv il Giro di Lombardia 2024: orari, programma, streaming (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre andrà in scena il Giro di Lombardia 2024, ultima Classica Monumento della stagione dopo il fitto programma primaverile che ha proposto Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix e Liegi-Bastogne-Liegi. Si preannuncia grande spettacolo sulle strade italiane, pronte a ospitare la ribattezzata Classica delle Foglie Morte e ultimo grande appuntamento dell’annata agonistica. Percorso di 252 km con partenza a Bergamo e arrivo a Como: prima parte di gara caratterizzata dalle salite in terra orobica come Forcellino di Bianzano, Ganda, Colle di Berbenno, Valpiana prima di approdare nella provincia lariana e scalare nell’ordine il Ghisallo, la Colma di Sormano (Dove si potrebbe decidere la gara) e il San Fermo della Battaglia, la cui vetta è posta a sei chilometri dal traguardo posto sul lungolago. La partenza è fissata alle ore 10. Oasport.it - Dove vedere in tv il Giro di Lombardia 2024: orari, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre andrà in scena ildi, ultima Classica Monumento della stagione dopo il fittoprimaverile che ha proposto Milano-Sanremo,delle Fiandre, Parigi-Roubaix e Liegi-Bastogne-Liegi. Si preannuncia grande spettacolo sulle strade italiane, pronte a ospitare la ribattezzata Classica delle Foglie Morte e ultimo grande appuntamento dell’annata agonistica. Percorso di 252 km con partenza a Bergamo e arrivo a Como: prima parte di gara caratterizzata dalle salite in terra orobica come Forcellino di Bianzano, Ganda, Colle di Berbenno, Valpiana prima di approdare nella provincia lariana e scalare nell’ordine il Ghisallo, la Colma di Sormano (si potrebbe decidere la gara) e il San Fermo della Battaglia, la cui vetta è posta a sei chilometri dal traguardo posto sul lungolago. La partenza è fissata alle ore 10.

