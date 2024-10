Deadpool & Wolverine stabilisce un nuovo record di vendita sulle piattaforme digitali (Di venerdì 11 ottobre 2024) Deadpool & Wolverine, diretto da Shawn Levy, ha stabilito un nuovo record per un film vietato ai minori al suo debutto in formato digitale. Deadpool & Wolverine ha stabilito un nuovo record diventando il film vietato ai minori con i migliori dati di vendita nella prima settimana sulle piattaforme digitali. In precedenza il primato era stato stabilito da John Wick: Chapter 4, il recente capitolo della saga action con star Keanu Reeves. I risultati ottenuti da Deadpool & Wolverine Il film diretto da Shawn Levy ha debuttato sulle piattaforme l'1 ottobre, nonostante stia ancora ottenendo buoni incassi nelle sale. Il terzo capitolo delle avventure di Wade Wilson ha infatti guadagnato nell'ultima settimana 2,1 milioni di dollari ai box office, rimanendo nella Top 10 dei Movieplayer.it - Deadpool & Wolverine stabilisce un nuovo record di vendita sulle piattaforme digitali Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), diretto da Shawn Levy, ha stabilito unper un film vietato ai minori al suo debutto in formato digitale.ha stabilito undiventando il film vietato ai minori con i migliori dati dinella prima settimana. In precedenza il primato era stato stabilito da John Wick: Chapter 4, il recente capitolo della saga action con star Keanu Reeves. I risultati ottenuti daIl film diretto da Shawn Levy ha debuttatol'1 ottobre, nonostante stia ancora ottenendo buoni incassi nelle sale. Il terzo capitolo delle avventure di Wade Wilson ha infatti guadagnato nell'ultima settimana 2,1 milioni di dollari ai box office, rimanendo nella Top 10 dei

