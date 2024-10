Condannati a 3 anni il calciatore del Padova Michael Liguori e l’amico: “Violentarono due minorenni” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono stati Condannati a 3 anni e 4 mesi di reclusione con l'accusa di violenza sessuale Michael Liguori, calciatore del Padova Calcio, e l'amico Andrea Perozzi. I due sono accusati di stupro aggravato nei confronti di due ragazzine di 15 e 14 anni. La difesa: "Faremo appello" Fanpage.it - Condannati a 3 anni il calciatore del Padova Michael Liguori e l’amico: “Violentarono due minorenni” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono statia 3e 4 mesi di reclusione con l'accusa di violenza sessualedelCalcio, e l'amico Andrea Perozzi. I due sono accusati di stupro aggravato nei confronti di due ragazzine di 15 e 14. La difesa: "Faremo appello"

