Davidemaggio.it - Classifica FIMI dal 4 al 10 ottobre 2024: Sal Da Vinci è terzo, Damiano David fuori dalla top 100

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Olly, Angelina Mango e Jvli resistono: Per due come noi è infatti ancora al primo posto dellarelativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 4 a giovedì 10. Negli album, invece, i Coldplay esordiscono direttamente alla #1 con Moon Music. Ecco tutti gli aggiornamenti.– I singoli Come già anticipato, nei singoli si riconferma alla #1, per la seconda settimana di seguito, Per due come noi. Avanza alla #2 TT le girlz di Anna & Niky Savage (+1), mentre entra sul podio, in terza posizione, Rossetto e caffè di Sal Da(+4). Piccola discesa, al quarto posto, per Canzone d’odio di Lazza & Lil Baby (-2). Risale, alla #5, Si antes te hubiera conocido di Karol G (+3). Stabili in sesta posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Romantico ma muori.