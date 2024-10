Cina: Chengdu completa oltre 8.000 km di greenway, mira a raddoppiarla (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pechino, 11 ott – (Xinhua) – Chengdu, una metropoli nel sud-ovest della Cina, ha gia’ costruito oltre 8.000 chilometri di greenway, collegando parchi, giardini e spazi verdi in una vivace rete ecologica. Con l’intenzione di raddoppiarla portandola a 16.900 chilometri, Chengdu sta davvero abbracciando la natura in ogni angolo! Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: Chengdu completa oltre 8.000 km di greenway, mira a raddoppiarla Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pechino, 11 ott – (Xinhua) –, una metropoli nel sud-ovest della, ha gia’ costruito8.000 chilometri di, collegando parchi, giardini e spazi verdi in una vivace rete ecologica. Con l’intenzione diportandola a 16.900 chilometri,sta davvero abbracciando la natura in ogni angolo! Agenzia Xinhua

