CIGNO torna con Buonanotte Berlinguer Un viaggio tra musica e visioni apocalittiche

"Buonanotte Berlinguer" è il terzo album di CIGNO, che conclude una trilogia iniziata con "Morte e pianto rituale" e "Nada! Nada! Nada!", caratterizzato da una fusione audace di generi musicali e temi profondi quali spiritualità, politica ed etica. Con tredici tracce che mescolano chitarre elettriche, retro elettronici e influenze etniche, l'album si presenta come un'esperienza sonica che oscilla tra momenti di dolcezza e apocalisse, riflettendo una visione personale e universale in un contesto di anarchia e comunismo. "Buonanotte Berlinguer": Il Nuovo Album di CIGNO "Buonanotte Berlinguer" rappresenta l'ultima creazione musicale di CIGNO, segnando il suo terzo progetto discografico. Questo album giunge dopo "Morte e pianto rituale" del 2022 e "Nada! Nada! Nada!" del 2023.

