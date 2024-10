Chiesti 2 anni e mezzo di carcere per il papà che aggredì il professore a scuola (Di venerdì 11 ottobre 2024) Due anni e sei mesi di reclusione: è la pena richiesta dalla Procura di Bari per il padre di una studentessa di un istituto scolastico, accusato di aver aggredito un docente nel settembre 2022. L'articolo Chiesti 2 anni e mezzo di carcere per il papà che aggredì il professore a scuola . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Duee sei mesi di reclusione: è la pena richiesta dalla Procura di Bari per il padre di una studentessa di un istituto scolastico, accusato di aver aggredito un docente nel settembre 2022. L'articolodiper ilcheil

13enne resta incinta - poi scoprono di chi è il bimbo : “La mamma sapeva”. Chiesti 10 anni di reclusione - L'articolo 13enne resta incinta, poi scoprono di chi è il bimbo: “La mamma sapeva”. . L’esame del Dna sul feto aveva poi confermato che era lui il padre del bambino che poi è stato dato in adozione. >> “Perché Affari tuoi si ferma”. Una storia terribile sulla quale, ora, dovrà essere fatta giustizia. (Caffeinamagazine.it)

Filippino abusa della figlia 13enne anche in ospedale : chiesti 10 anni di carcere - L'adolescente era stata violentata per mesi dal genitore ed era rimasta incinta. La madre sapeva tutto ma non ha parlato per timore di ritorsioni. (Ilgiornale.it)

Chiesti due anni per il vicepresidente della Giunta regionale della Calabria Filippo Maria Pietropaolo (FdI) - Attianese, in segno di riconoscenza per alcune cortesie di natura personale. La decisione del Tribunale di Crotone in merito alle richieste avanzate dal pm Matteo Staccini potrebbe arrivare tra un mese. A consegnare il reperto sarebbe stato il capo della presunta organizzazione, un docente in pensione esperto di numismatica e, in passato, consulente della Procura di Crotone, poi deceduto. (Ilfattoquotidiano.it)