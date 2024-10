Iltempo.it - Carta docente confermata, l'annuncio di Valditara per il 2024-'25

(Di venerdì 11 ottobre 2024) È stataanche per l'anno scolastico/2025 lada 500 euro, «un supporto importante per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti». È quanto si legge in un post su X del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe. «Questa notizia sfata le voci allarmistiche e infondate diffuse nei giorni scorsi. Ho chiesto inoltre che nella legge di Bilancio sia inserito il finanziamento dellaanche per i docenti precari», conclude.LADELDA 500 EURO anche per l'anno scolastico/2025: un supporto importante per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti. Questa notizia sfata le voci allarmistiche e infondate diffuse nei giorni scorsi. Ho chiesto inoltre che nella Legge di pic.twitter.com/UJN0EKGfkZ — Giuseppe(@G) October 11,