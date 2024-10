Capire cos'è disinformazione non è affatto facile (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alla Ca’ Foscari hanno analizzato quasi 90 anni di studi sulla fake news, evidenziando problemi nelle definizioni e nei metodi di ricerca Wired.it - Capire cos'è disinformazione non è affatto facile Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alla Ca’ Foscari hanno analizzato quasi 90 anni di studi sulla fake news, evidenziando problemi nelle definizioni e nei metodi di ricerca

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Radio Goal – Inter - Juve e Milan non sono trattate come le altre. Non facile capire cosa stia succedendo tra gli arbitri - Magari si può ragionare su una base di 5-6 milioni di euro a stagione con una clausola molto più bassa rispetto ai 120 milioni di Osimhen ma non voglio dare consigli perchè De laurentiis ha le sue idee, decide lui perchè i soldi li mette lui”. Posso dire che in questa situazione il club è in una buona posizione, ma è ovvio che con un calciatore così importante, bisogna risolvere questa situazione. (Terzotemponapoli.com)

Meet the docs - si parte col festival : 10 proiezioni. Tanti spunti per capire cosa succede in Medio Oriente - Tutto pronto per Meet The Docs! Forlì Film Fest, la rassegna sul cinema documentario - organizzata dalla cooperativa Sunset con Tiresia Media - in arrivo a Forlì per una cinque giorni ricca di eventi a ingresso gratuito, dal 16 al 20 ottobre nei suggestivi spazi di Exatr, luogo di rigenerazione... (Forlitoday.it)

Debutta Copilot - l'intelligenza artificiale di Microsoft. L'abbiamo intervistata per capire cosa può davvero fare - Sono curioso di sapere cosa ispira il tuo interesse per questi campi e se c'è un altro lato di te che ancora non ho scoperto. - *Ricerca di sintomi e malattie*: Posso aiutarti a trovare informazioni su sintomi o malattie specifiche. - *Educazione del paziente*: Posso aiutarti a spiegare diagnosi o trattamenti ai tuoi pazienti in termini più comprensibili. (Agi.it)